Ubriaco alla festa di un battesimo picchia i parenti e minaccia i carabinieri, arrestato Un 24enne è stato arrestato dopo aver picchiato e minacciato alcuni parenti durante un battesimo. A chiedere l’intervento dei carabinieri in un ristorante del Comasco sono stati i familiari che non riuscivano a controllarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un ragazzo di 24 anni residente in provincia di Varese è stato arrestato durante i festeggiamenti di un battesimo. Era uno degli invitati alla cena in un ristorante a Bizzarone, nel Comasco, quando ha esagerato con l'alcol. In pochi minuti ha iniziato a urlare, minacciare e picchiare i parenti che per bloccarlo hanno dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. Oggi, lunedì 5 giugno, è stato processato in Tribunale a Como con rito direttissimo e il giudice gli ha imposto l’obbligo di firma fino alla prossima udienza.

Le botte ai parenti e gli spintoni ai carabinieri

Erano le 21 di domenica sera, 4 giugno, quando uno degli invitati a un battesimo ha iniziato ad aggredire genitori e altri parenti. Visibilmente alterato dall'alcol, il 24enne è diventato presto ingestibile. Per questo motivo, dopo urla, minacce e botte, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

Al ristorante di Bizzarone, pochi minuti più tardi, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Como. Tuttavia, alla vista dei militari, il 24enne ha dato ulteriormente in escandescenze, arrivando a inveire contro di loro, a insultarli e a spintonarli per evitare di essere controllato.

Il trasporto in caserma e il processo

Vista la situazione, i carabinieri lo hanno bloccato e anche ammanettato. Una volta fatto salire nell'auto di servizio per portarlo in caserma, il 24enne è riuscito a danneggiare anche la vettura nonostante le manette ai polsi. Arrivato in caserma è stato sottoposto ad alcuni accertamenti e, infine, arrestato.

Il 24enne è stato processato con rito direttissimo in Tribunale a Como. Per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma in attesa della prossima udienza.