Non si accorge della madre e la urta durante i lavori in cortile: la donna muore quattro ore dopo Il figlio era intento a sistemare un piccolo carro carico di legna e agganciato a un trattore nel cortile della loro abitazione a Rota d’Imagna, un piccolo paese in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Era impegnato in alcuni lavoro in cortile e non si era accordo che dietro di lui stava passando la madre anziana di 83 anni. Il figlio, involontariamente, l'ha urtata facendola cadere all'indietro: la donna ha picchiato la testa in modo grave contro l'asfalto. Disperata al corsa in ospedale dove la 83enne purtroppo è morta quattro ore dopo. Le ferite erano troppo profonde.

L'incidente in cortile e la chiamata dei soccorsi

Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Dalle informazioni riportate anche dall'Eco di Bergamo, il figlio era intento a sistemare un piccolo carro carico di legna e agganciato a un trattore nel cortile della loro abitazione a Rota d'Imagna, un piccolo paese in provincia di Bergamo, quando nel fare un passo indietro ha travolto la donna che stava passeggiando proprio dietro di lui. L'anziana ha perso l'equilibrio candendo a terra: nel cadere ha pestato violentemente la testa. Il primo a soccorrerla è stato proprio figlio che ha allertato anche gli altri parenti. Sul posto si sono precipitati immediatamente i medici e paramedici in ambulanza e in elisoccorso. Poi la corsa disperata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: qui Maria Rosa Moscheni non ce l'ha fatta. Purtroppo è morta quattro ore dopo. Intanto ora i carabinieri sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: ancora sconvolti il figlio e tutti i parenti che poco dopo pranzo si trovavano nel cortile della abitazione di famiglia in via Ca’ Brignoli, poco distante dalla grotta "Tomba dei Polacchi", nel piccolo paesino bergamasco che non conta neanche mille abitanti.