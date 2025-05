video suggerito

Non accetta la fine della loro relazione, 39enne picchia e violenta l’ex compagna: arrestato Un 39enne è stato arrestato a Legnano (Milano) per violenza sessuale e lesioni nei confronti dell’ex compagna. Avrebbe aggredito la 50enne perché non accettava la fine della loro relazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 39enne è stato arrestato a Legnano (nella Città Metropolitana di Milano) con l'accusa di aver picchiato e violentato sessualmente una 50enne con la quale aveva intrattenuto una relazione complicata. In un primo momento la donna aveva deciso di non sporgere denuncia, ma poi i carabinieri sarebbero riusciti a instaurare un rapporto di fiducia con lei riuscendo a ricostruire il quadro della situazione. Su richiesta della Procura di Busto Arsizio, nei confronti del 39enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Stando a quanto emerso durante le indagini, il 39enne, italiano e con precedenti, si era rivisto con la donna con la quale aveva avuto una relazione lo scorso 7 maggio in un comune del Legnanese. L'uomo non avrebbe accettato la fine del loro rapporto e, di fronte al rifiuto della 50enne, avrebbe reagito aggredendola fisicamente e l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale con lui.

La presunta vittima si sarebbe recata poi autonomamente in pronto soccorso per ricevere cure mediche, ma inizialmente non avrebbe avuto intenzione di sporgere denuncia. Gli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, sarebbero riusciti a creare un rapporto di fiducia con la 50enne e, grazie anche alle testimonianze raccolte, sarebbero riusciti a ricostruire quanto accaduto.

La Procura ha, quindi, chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale la custodia cautelare in carcere per il 39enne. L'uomo è accusato di violenza sessuale e lesioni.