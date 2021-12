No green pass Milano, pochi al primo corteo di domenica: “Non possiamo usare i mezzi, dove parcheggiamo?” Circa 200 persone hanno preso parte al primo corteo domenicale dei No green pass a Milano. In chat serpeggia il malumore: “Pochissima gente”. E spunta un problema: “Non ci fanno prendere i mezzi, come veniamo a Milano? Dove parcheggiamo che è tutta strisce blu?”

A cura di Francesco Loiacono

Una foto della manifestazione di oggi dei No green pass

Non più il sabato, ma la domenica. Un cambiamento significativo per la galassia "No green pass" di Milano che quest'oggi si è ritrovata in piazza dopo i flop delle ultime manifestazioni, cambiando giorno e location. Abbandonata l'idea di continuare a ritrovarsi in una piazza Duomo ormai invasa dai mercatini e dallo shopping natalizio, gli irriducibili delle proteste contro il certificato verde hanno organizzato un mini corteo (preannunciato alla Questura, ma non autorizzato) che da piazza Castello è terminato all'Arco della Pace, in zona corso Sempione.

La delusione sulle chat di Telegram: Pochissima gente

Il ritrovo è stato alle 15 ma la partecipazione non è stata probabilmente massiccia come qualche no green pass si aspettava: circa 200 le persone che, scortate dalle forze dell'ordine, attraverso via Alemagna sono arrivate all'Arco della pace, dove si sono tenuti gli interventi di alcuni dei partecipanti. I manifestanti sono arrivati anche dal Veneto: qualcuno era vestito da indiano d'America (un nativo americano campeggiava anche sul volantino della manifestazione), mentre in testa al corteo campeggiava uno striscione contro "Big Pharma". I partecipanti hanno intonato i soliti cori per invocare la "libertà" e per dire "la gente come noi non molla mai". Ma nelle chat di Telegram del movimento serpeggia il cattivo umore: "Pochissima gente, poi ci si lamenta che ci definiscono 4 gatti", scrive una manifestante. E un'altra le risponde: "Ma se non ci permettono più di prendere i mezzi come veniamo a Milano? Dove parcheggiamo che è tutta strisce blu?". Più che la stretta del Viminale, ad affossare il movimento No green pass a Milano potrebbero essere insomma i problemi di parcheggio.