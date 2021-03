Il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato la celebrazione dei funerali di Gaspare Allegra, l'escursionista di 37 anni morto sul Grignone poi scoperto essere nipote del super latitante Matteo Messina Denaro, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Funerali vietati per il nipote di Messina Denaro

La Rosa ha spiegato nel provvedimento già notificato ai famigliari della vittima e al sindaco di Santa Ninfa, Comune in cui verrà riposta la sua salma, i motivi della decisione facendo riferimento al padre Rosario (deceduto e coinvolto in inchieste antimafia) e allo zio Matteo Messina Denaro, fratello della madre di Gaspare. Nel frattempo, la Procura che sta indagando sul decesso del 37enne ha disposto l'autopsia sul suo cadavere, bloccandone il trasferimento in Sicilia. In questo momento, dunque, in attesa dell'esame autoptico e dei relativi esiti, il corpo di Gaspare Allegra si trova a Robecco sul Naviglio.

L'incidente in cui Gaspare Allegra ha perso la vita

Allegra ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 21 marzo mentre si trovava sul Monte Grignone, nel Lecchese, per un'escursione. Secondo quanto riportato dal Soccorso Alpino, l'uomo è precipitato dopo essere scivolato lungo un canale ripido. L'allarme era scattato immediatamente: l'amico che era con Allegra ha allertato i soccorritori che si sono precipitati sul posto. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: il corpo di Gaspare giaceva in fondo al canale privo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ora l'autopsia accerterà le cause del decesso.