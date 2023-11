Nicholas Foresti, morto in scooter a 22 anni: faceva il fattorino per pagarsi l’università Nicholas Foresti era in sella ad uno scooter quando si è scontrato contro un’auto a Bergamo. Il 22enne aveva appena effettuato una consegna per la pizzeria dove lavorava per mantenersi gli studi di Economia: si sarebbe dovuto laureare il mese prossimo.

Era all‘ultimo anno di università e si sarebbe laureato tra un mese Nicholas Foresti, il 22enne di Treviolo (Bergamo) che mercoledì sera scorso è stato vittima di un grave incidente tra Bergamo e Dalmine: al momento dello schianto era in sella al suo scooter e stava lavorando come fattorino per una pizzeria di Bergamo, dove da tempo consegnava cibo d'asporto per mantenersi gli studi di Economia. Il giovane, immediatamente ricoverato in condizioni disperate, è morto in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì.

L'incrocio pericoloso

L'impatto con l'automobile che proveniva dal senso di marcia opposto è avvenuto mentre lo studente, dopo aver consegnato una pizza a Lallio, stava tornando in Via Grumello a Bergamo, dove lavorava. All'altezza del cavalcavia della zona, in un incrocio da tempo ritenuto pericoloso dai residenti, si è violentemente scontrato con una Volkswagen Touran. All'origine, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, ci sarebbe una mancata precedenza: sul caso, come da prassi, verrà presto aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Chi era Nicholas Foresti

I genitori di Nicholas, intanto, hanno acconsentito alla donazione degli organi del loro unico figlio. Tifosissimo dell'Atalanta, per anni aveva militato nelle file della Giovanile Trealbe Calcio, squadra locale in cui giocava come esterno alto. Studente di Economia e Commercio all'Università di Bergamo dopo un'esperienza all'estero all'interno del programma Erasmus, il 22enne di Treviolo si sarebbe laureato tra un mese: per pagarsi gli studi accademici, da tempo lavorava come pony express per la pizzeria da asporto Voglia di Pizza in via Grumello.