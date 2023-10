Scontro tra uno scooter e un’auto a Pavia: morto un uomo Un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale a Pavia: era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre, un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale a Pavia. Il 45enne era in sella a uno scooter quando si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente. Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in una via del quartiere Città Giardino e all'altezza di un incrocio semaforico. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 45enne, residente a Cura Carpignano, è stato trovato privo di sensi: è stato rianimato e trasferito all'ospedale Policlinico San Matteo. Purtroppo, non appena è arrivato in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto gli investigatori che hanno svolto i rilievi e cercato di ricostruire la dinamica così da accertare eventuali responsabilità.