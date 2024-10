video suggerito

Nessuna notizia di Tommaso, scomparso da Milano: “Aiutateci a ritrovarlo” Non si hanno più notizie di Tommaso, l’uomo di 74 anni che è sparito da Milano: si è allontanato con la sua automobile. Ha con sé il cellulare, ma risulta spento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si hanno più notizie di Tommaso, l'uomo di 74 anni che è sparito da Milano. L'ultima volta che è stato sentito e visto, è stato martedì 29 ottobre. Il 74enne si è allontanato con la sua automobile, una Bmw serie 1 e non è più rientrato a casa. La famiglia, che è molto preoccupata, ha lanciato un appello per trovarlo.

Attraverso la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda su RaiTre e condotta da Federica Sciarelli, i parenti hanno dato informazioni per poter riconoscere l'uomo. Tommaso è alto un metro e settanta. Ha occhi castani e capelli brizzolati. Al momento della scomparsa, indossava un soprabito blu scuro, una giacca blu, una camicia scura, pantaloni grigi e scarpe marroni. Inoltre indossava occhiali da vista e potrebbe avere anche un cappellino.

L'automobile con cui si è allontanato è una BMW Serie 1, che è grigia metallizzata, che è targata ES 039 JT. I familiari hanno spiegato che, al momento della scomparsa, aveva sia il cellulare che i documenti. Il telefono però risulta spento. L'uomo è curvo e cammina lentamente. Potrebbe essere, ovviamente, in difficoltà. I parenti chiedono a chiunque possa avere notizia di segnalarlo e contattare anche le forze dell'ordine. Ovviamente restano sconosciuti i motivi del suo allontanamento.

Leggi anche Cosa mostrano le telecamere che hanno ripreso per l'ultima volta il 16enne di Monticello prima della scomparsa

Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci aggiornamenti sulla vicenda.