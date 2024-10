video suggerito

Si cerca Ezio D'Onofrio, l'uomo scomparso da Desio: nessuna notizia da due giorni Ezio D'Onofrio è scomparso dal 2 ottobre da Desio, comune in provincia di Monza e Brianza. I familiari hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla giornata di ieri, giovedì 3 ottobre, è scomparso Ezio D'Onofrio da Desio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno diramato le ricerche. Anche l'Associazione Penelope ha pubblicato un annuncio sul proprio profilo Facebook.

L'uomo ha 77 anni ed è alto 1.70 metri e pesa 70 chili. Ha capelli bianchi e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un polo verde, una giacca scura, pantaloni jeans scuri, scarpe marroni con lacci. Il 77enne sarebbe uscito dalla sua abitazione senza documenti e senza cellulare.

La famiglia ha informato le associazioni e le forze dell'ordine che potrebbe essere in difficoltà. Non è chiaro cosa possa essergli successo. I parenti sono in apprensione. L'annuncio di scomparsa è stato diffuso anche sui social, così da poterlo diffondere e sperare che qualcuno possa riconoscerlo. Come ha scritto l'associazione sul suo profilo Facebook: "Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia 3807814931". Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori dettagli.