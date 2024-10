video suggerito

Trovato il cadavere di Ezio D'Onofrio: l'uomo era scomparso una settimana fa È stato trovato morto Ezio D'Onofrio, l'uomo di 77 anni che era scomparso a Desio (Monza e Brianza): è stato trovato in un campo tra Desio e Cesano Maderno.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato morto Ezio D'Onofrio, l'uomo di 77 anni che era scomparso giovedì 3 ottobre da Desio (Monza e Brianza). L'anziano era uscito da casa sua e i familiari avevano denunciato la scomparsa. I parenti avevano lanciato diversi appelli sui social e nelle trasmissioni televisive. Nel pomeriggio di oggi è stato poi trovato il corpo dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e dalle forze dell'ordine.

L'uomo è uscito da casa senza documenti o telefono. Era stata inoltre creata una unità di comando locale per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. Sono state coinvolte diverse unità cinofile, gli specialisti del Tas (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e il nucleo Speleo Alpino (Saf). Presenti anche il nucleo sommozzatori di Milano e il reparto di volo di Malpensa.

Il corpo è stato trovato in un campo tra Desio e Cesano Maderno, vicino all'abitazione dell'uomo. Inizialmente si pensava fosse in un canale o vicino ai corsi d'acqua: a spingere i soccorritori a cercare in queste zone, erano state alcune segnalazioni di possibili avvistamenti. Oltre ai pompieri e ai vigili del fuoco, è arrivato anche il medico legale per svolgere il primo esame autoptico. Bisognerà infatti capire cosa possa essere successo e quale siano le cause della morte. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.