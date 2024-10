video suggerito

Scomparso il medico del San Raffaele Davide Piccinali, le prime segnalazioni: “Visto in un bar a Treviglio” Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano, risulta ancora scomparso. Dalle prima segnalazioni, è stato visto in un bar a Treviglio e su un bus a Cascina Gobba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Piccinali (foto da Facebook)

Continuano le ricerche di Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano. Non si hanno più sue notizie da giovedì 3 ottobre, da quando è uscito dall'ospedale a fine turno. L'allarme è scattato la mattina successiva quando i colleghi, non vendendolo arrivare al lavoro e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiamato prima i famigliari e poi il 112. Poco dopo il fratello insieme agli agenti della polizia sono entrati nell'appartamento del 39enne che si trova in via Padova a Milano: qui no è stato trovato nulla di sospetto. Davide Piccinali ha con sé il telefono e il portafogli con soldi e documento. Per ora però il cellulare risulta spento e non sta usando la carta di credito o altri documenti. I famigliari sono preoccupati: "Potrebbe essere in difficoltà".

Subito dopo l'appello dei parenti sono arrivate le prime segnalazioni. C'è chi lo ha visto a Treviglio, in provincia di Bergamo, fare colazione in un bar. E chi lo ha visto a Cascina Gobba dove sarebbe salito su un autobus: l'autista contattato dagli investigatori lo avrebbe ricordato. Dopo queste due segnalazioni, il fratello Dario avrebbe detto come riporta l'Eco di Bergamo: "Il fatto che ci arrivino segnalazioni ci fa sperare nel fatto che si sia trattato di un allontanamento volontario, di cui però non conosciamo il motivo".

Intanto si stanno ripercorrendo le ultime ore di Davide Piccinali prima della scomparsa: né i famigliari né i colleghi ricordano episodi particolari che potessero sospettare un suo allontanamento.