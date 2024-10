video suggerito

Scomparso Davide Piccinali, medico specializzando al San Raffaele di Milano: “Potrebbe essere in difficoltà” Non si hanno notizie di Davide Piccinali da giovedì 3 ottobre. Il 39enne è medico specializzando al San Raffaele di Milano. Venerdì non si è presentato al lavoro e i colleghi hanno lanciato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Davide Piccinali (foto da Facebook)

Si cerca Davide Piccinali, medico specializzando 39enne che la mattina di venerdì 4 ottobre non si è presentato al turno di lavoro all'ospedale San Raffaele di Milano. A contattare la sua famiglia, che vive nel Bresciano, sono stati i colleghi. I parenti sono arrivati a Milano e, insieme alla polizia, sono entrati nell'appartamento in cui Piccinali vive da solo ormai da tre anni. Non sarebbe stato trovato nulla di anomalo. Per loro, il 39enne potrebbe essere in difficoltà.

Esile, alto 1 metro e 73 centimetri, capelli lunghi tendenti al rosso e occhi grigi, quasi azzurri. Questa è la descrizione di Piccinali che la famiglia, aiutata anche dall'Associazione Penelope Lombardia, ha diramato sui canali social in modo da poter trovare qualcuno che possa avere notizie del 39enne. Medico specializzando in Cardiochirurgia, è stato visto l'ultima volta intorno alle 19 di giovedì 3 ottobre, quando ha terminato il suo turno di lavoro al San Raffaele.

L'indomani mattina, non si è presentato all'ospedale e i colleghi, a cui non aveva detto nulla, hanno avvertito la famiglia. Piccinali vive da solo a Milano da diverso tempo. I rapporti più stretti li ha proprio con i colleghi di lavoro e il poco tempo libero che riesce a conquistarsi spesso lo trascorre al parco Trotter, in zona viale Padova.

Come ha spiegato la sorella al quotidiano Il Giorno, Piccinali "non arriverebbe mai in ritardo al lavoro". Per questo motivo, la famiglia teme che "gli possa essere successo qualcosa". L'ipotesi è che il 39enne sia scomparso proprio la sera del 3 ottobre. Quando i parenti sono entrati nel suo appartamento insieme alla polizia avrebbe trovato tutto in ordine. Piccinali dovrebbe, dunque, avere con sé documenti e cellulare, anche se questo risulta non raggiungibile.