Natale 2025 a Milano: gli orari di metro, bus e tram il 25 e 26 dicembre

Il 25 e il 26 dicembre 2025, cioè Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metropolitane, tram e bus a Milano. Ecco l’elenco completo.
A cura di Ilaria Quattrone
Immagine

Il Natale è ormai alle porte e coloro che, dopo il pranzo del 25 dicembre e quello di Santo Stefano, vorranno spostarsi a Milano con i mezzi di trasporto pubblico dovranno prestare attenzione agli orari. L'azienda trasporti milanesi ha pubblicato le modifiche degli orari per metropolitane, bus e tram. Come ogni anno, infatti, alcuni servizi avranno orari ridotti altri saranno chiusi.

Natale e Santo Stefano, gli orari di bus, tram e filobus durante le feste

Il giorno di Natale tutti i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19.30. La sera del 25 dicembre tutte le linee notturne non faranno servizio. Il 26 e 27 dicembre le linee seguiranno invece l'orario festivo. Il 27 dicembre le linee 39, 55 e 89 e quelle interurbane seguiranno l'orario del sabato. I bus delle linee notturne non saranno in servizio nelle notti tra il 24 e il 25 dicembre e tra il 25 e il 26 dicembre.

Gli sportelli Atm Point

Sia domani, giovedì 25 dicembre, che venerdì 26 dicembre tutti gli Atm Point saranno chiusi. Sabato 27 dicembre, gli sportelli di Duomo e Centrale saranno aperti dalle 7.45 alle 13.30. Gli sportelli di Monza sono aperti dalle 8.15 alle 14. L'Atm point di Cadorna è chiuso fino al 6 gennaio.

Gli orari dei parcheggi

Dal 25 dicembre e fino al 6 gennaio, i parcheggi di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo sono aperti giorno e notte e sono gratuiti. Domani chiuderanno alle 21, i parcheggi di: Bisceglie, Caterina da Forlì, Lampugnano, Molino Dorino, Cascina Gobba, Famagosta, Maciachini, Rogoredo, San Donato Paullese/Emilia, e Cassiodoro. I parcheggi di Abbiategrasso, Vittor Pisani, Bovio, Forlanini, Molinetto di Lorenteggio e Romolo livello stradale sono sempre aperti, a pagamento.

Il Radiobus di quartiere e i bus a chiamata

Il servizio Radiobus di quartiere è sospeso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Lo Smart Bus Basiglio è sospeso fino al 6 gennaio. Il Chiama bus Peschiera Borromeo è sospeso il 25 e 26 dicembre. Il Chiama Bus Segrate-Vimodrone è sempre in servizio. Il 25 dicembre farà servizio dalle 7.30 alle 19. Seguirà l'orario festivo il 27 dicembre.

Lombardia
