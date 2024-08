video suggerito

Narcotizza cinque uomini per derubarli, Lindys Perez Felip vuole patteggiare 5 anni Lindys Perez Felip, la “mantide della Brianza cubana”, sarebbe intenzionata a chiedere il patteggiamento a 5 anni. La 40enne è accusata dalla Procura di Monza di aver adescato, narcotizzato e derubato almeno cinque uomini conosciuti su un sito d’incontri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lindys Perez Felip (foto da Facebook)

A settembre inizierà il processo a carico di Lindys Perez Felip, che dovrà rispondere di rapina e lesioni. La 40enne era stata arrestata lo scorso gennaio dai carabinieri di Vimercate in seguito a due casi di cui sarebbe stata protagonista. Entrambe le volte, un uomo di circa 60 anni ha dichiarato di essere entrato in confusione dopo aver incontrato Felip e di essere stato derubato. Una volta una presunta vittima è finita contro un cancello con l'auto, un'altra ha accusato un malore. Secondo la Procura, la responsabile sarebbe proprio Felip che, con l'intento di rapinare questi uomini, li avrebbe drogati correggendo il loro caffè. Ora la 40enne sarebbe intenzionata di chiedere il patteggiamento della pena a 5 anni.

I due uomini narcotizzati a gennaio

Lo scorso gennaio, una settimana prima del fermo di Felip, i carabinieri erano intervenuti perché un 66enne di Trezzo sull'Adda era andato a sbattere con la sua auto dopo essersi assopito alla guida. I militari avevano riconosciuto Felip poco lontano e avevano deciso di perquisirla.

Nell'abitazione in cui la 40enne di origini cubane, con cittadinanza boliviana, viveva in Brianza, i carabinieri avevano trovato un flacone di benzodiazepine. In quell'occasione, Felip si era difesa sostenendo che quel medicinale lo usava per il suo lavoro da fisiatra.

Leggi anche Diva Borin trovata morta sul divano di casa, il badante è stato assolto in via definitiva dopo 5 anni

Tuttavia, alcuni giorni prima un tassista di 51 anni si era schiantato contro un muro nel sud di Milano ed era stato derubato di oltre 600 euro. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sia lui che il 65enne avevano incontrato Felip, conosciuta su un sito d'incontri, e sarebbe stata lei a drogarli sciogliendo il medicinale all'interno di un caffè.

Le indagini dei carabinieri e la richiesta di rinvio a giudizio

Durante le indagini, i carabinieri di Vimercate hanno raccolto altre tre denunce che presentano situazioni analoghe ai primi due casi contestati. Per questo motivo la pm di Monza, Cinzia Citterio, ha chiesto il rinvio a giudizio per Felip con le accuse di rapina e lesioni, contestandole cinque casi.

L'inizio del processo è previsto per settembre, ma stando a quanto riportato da Il Giorno la 40enne sarebbe intenzionata a chiedere il patteggiamento. Se questo dovesse venire accordato, spetterà al suo avvocato difensore e alla pm concordare una pena, senza andare a dibattito, che potrebbe aggirarsi intorno ai 5 anni di reclusione.