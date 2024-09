video suggerito

La mantide Lindys Perez Felip patteggia 5 anni: adescava e drogava gli uomini con il caffè Gli appuntamenti si svolgevano sempre all’interno della macchina delle vittime. Lindys Perez Felip, 40enne residente a Cornate d’Adda (Monza), si presentava con il caffè già preso al bar, che poi offriva corretto con il sonnifero a uomini adescati sui siti d’incontri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Lindys Perez Felip (foto da Facebook)

Lindys Perez Felip, 40enne con passaporto boliviano residente a Cornate d'Adda (Monza e Brianza), ha patteggiato 5 anni di reclusione davanti al gup di Monza per aver derubato alcuni uomini conosciuti sui siti d'incontri: durante gli appuntamenti, li rendeva incoscienti sciogliendo di nascosto il sonnifero nel caffè.

Cinque uomini narcotizzati durante gli appuntamenti

Sono cinque gli episodi di cui è accusata Perez Felip, arrestata a gennaio 2024 e attualmente detenuta a San Vittore. In un caso un uomo di 60 anni ha dichiarato di essere entrato in forte confusione dopo aver incontrato la donna, e di essere stato derubato. Una volta, dopo un appuntamento con la 40enne, un 52enne è finiti contro un cancello dopo essersi assopito alla guida, così come un 66enne alla guida di un'auto, che ha riportato gravi traumi a seguito di uno schianto contro un muro.

L'appuntamento, del resto, si svolgeva all'interno della macchina del malcapitato: Perez Felip si presentava con il caffè già preso al bar che poi, corretto con le benzodiazepine, offriva alla sua vittima con il sorriso sulle labbra.

Il metodo della "mantide della Brianza"

Lo stesso metodo utilizzato dalla "mantide della Brianza" Tiziana Morandi, 49 anni, condannata in primo grado a 16 anni per aver adescato e drogato 9 uomini tra i 27 e gli 84 anni su Facebook e in giro per i locali di Roncello. La donna, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si sarebbe presentata ai clienti sui social come massaggiatrice professionista: una volta concordato l'incontro dal vivo, avrebbe offerto alle vittime alcune bevande in cui avrebbe sciolto dosi di benzodiazepine così da poterle derubare durante lo stato di incoscienza.