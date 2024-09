video suggerito

Risponde a un annuncio per un rapporto sessuale a pagamento, ma viene rapinato: 2 arresti Un 29enne ha denunciato di essere stato minacciato e rapinato da un 49enne e una donna di 37 anni. Il giovane li ha incontrati in un appartamento di Cologno Monzese (Milano) dove aveva organizzato un appuntamento per una prestazione sessuale a pagamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Una donna di 37 anni e un uomo di 49 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) con l'accusa di rapina e, il secondo, anche per sfruttamento della prostituzione. Stando a quanto ricostruito, un 29enne aveva concordato una prestazione sessuale, ma quando si è presentato all'appuntamento si è ritrovato davanti una donna diversa dalla foto dell'annuncio. Quando ha detto di voler andare via senza consumare il rapporto, l'uomo che era con lei lo avrebbe minacciato con un coltello e rapinato.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 settembre. Il 29enne aveva risposto a un annuncio online in cui veniva offerta una prestazione sessuale a pagamento con una donna. Così, si era concordato per vedersi in un appartamento di Cologno Monzese, al confine con la provincia di Monza. Quando è arrivato all'abitazione, però, si sarebbe trovato davanti una donna che non assomigliava a quella ritratta nella foto dell'annuncio.

Il 29enne ha raccontato ai carabinieri che non era più intenzionato a consumare il rapporto e di voler andare via, ma prima che potesse farlo sarebbe stato bloccato da un 49enne che si trovava in quella casa insieme alla donna. Questo, con un coltello in mano, lo avrebbe minacciato e lo avrebbe costretto a consegnargli la somma che avevano pattuito per il rapporto, ovvero 50 euro.

Leggi anche Va a Milano per un test universitario e viene picchiato e rapinato in stazione: arrestati gli aggressori

Subito dopo, il giovane ha denunciato tutto ai militari che si sono diretti in quell'appartamento. Al suo interno hanno trovato il 49enne e il coltello che avrebbe usato per minacciare il 29enne. La donna, una 37enne di origini rumene, è stata invece bloccata in strada. I due sono stati condotti in carcere.