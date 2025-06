video suggerito

Costringe due fratelli a fare l’elemosina e a consegnargli il denaro: condannato a 7 anni Un 40enne è stato condannato in primo grado a 7 anni per minacce ed estorsioni. L’uomo, residente a Inverigo (Como), avrebbe costretto due fratelli a chiedere l’elemosina per due anni e li avrebbe costretti a consegnargli il denaro che raccoglievano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 40enne di Inverigo (in provincia di Como) è stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver costretto due suoi conoscenti, fratelli con fragilità psicologica seguiti dai Servizi Sociali, a mendicare per strada e a consegnargli i soldi che raccoglievano. Stando a quanto ricostruito, li avrebbe minacciati e aggrediti più volte, pretendendo da loro il denaro che gli veniva dato all'esterno di alcuni locali pubblici della città.

Come riportato da Il Giorno, le indagini sono state condotte dai carabinieri di Lurago d'Erba e il processo si è tenuto davanti alla giudice Maria Elisabetta De Benedetto del Tribunale di Como. Il 40enne, italiano residente a Inverigo, per almeno due anni si sarebbe fatto consegnare da uno dei fratelli i 40 euro che i Servizi Sociali gli consegnavano settimanalmente per far fronte ai fabbisogni di prima necessità. Dopodiché, attraverso minacce e aggressioni con botte e calci, avrebbe costretto i due ad andare fuori dai locali pubblici di Inverigo a mendicare fino a tarda notte. Terminata la serata, pretendeva da loro i soldi che avevano raccolto in questo modo.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 40enne avrebbe minacciato anche una donna che andava a casa dei due fratelli per fare le pulizie. L'uomo l'avrebbe costretta anche ad accompagnarlo in auto da alcuni spacciatori. Finito a processo il 40enne, che ha alle spalle condanne precedenti per fatti analoghi, è stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione.