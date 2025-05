video suggerito

Motociclista si schianta contro un'auto in uscita dal parcheggio di un supermercato: grave un 49enne Un 49enne si è schiantato con la moto contro un'auto che usciva da un supermercato di Casnigo (Bergamo) nel pomeriggio del 17 maggio. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 49enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 17 maggio, a Casnigo (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella alla moto che, con una dinamica ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un'auto all'altezza dell'uscita di un supermercato. L'impatto è stato violento e ha sbalzato il motociclista a diversi metri di distanza sull'asfalto. Trasportato con l'elicottero in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto si è verificato intorno alle 16:45 del 17 maggio in via Lungo Romna a Casnigo. Secondo quanto ricostruito finora, il 49enne residente a Leffe stava viaggiando in sella a una moto Yamaha in direzione Gandino quando, all'improvviso, si sarebbe ritrovato davanti una Mini Cooper.

Alla guida dell'auto c'era un 69enne che stava facendo manovra per uscire dal parcheggio di un supermercato per immettersi sulla statale. La moto ha impattato su una fiancata della Mini e il 49enne è stato sbalzato diversi metri avanti. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanza della Croce Verde di Colzate e un'automedica, oltre all'elisoccorso.

Dopo le prime cure, il 49enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con il velivolo. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'automobilista 69enne è stato trasportato in ospedale, in codice giallo all'Humanitas Gavezzani. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Casnigo e di Clusone.