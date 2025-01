video suggerito

Morto travolto da un treno mentre sta facendo jogging con le cuffie: chi era la vittima Il 52enne residente a Tirano, in Valtellina, morto travolto da un treno mentre stava facendo jogging si chiamava Marco Trecarichi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Si chiamava Marco Trecarichi il 52enne residente a Tirano, in provincia di Sondrio, morto travolto da un treno mentre stava facendo jogging. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, sabato pomeriggio stava correndo forse con le auricolari nelle orecchie e ha attraversando i binari oltrepassando le sbarre del passaggio a livello abbassate in via Argine Poschiavino del paese valtellinese. Ma proprio in quel momento stava arrivando il treno 8226 partito da Sondrio alle 15.21 e diretto a Milano Centrale. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenate e a evitare l'impatto con l'uomo. Così come la vittima – forse a causa della musica nelle orecchie – non si è accorta dell'arrivo del convoglio.

Subito sono scattati i soccorsi, ma una volta sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La loro testimonianza sarà fondamentale per i carabinieri di Tirano che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto. L'investimento è avvenuto davanti agli occhi dei tanti presenti in zona per una passeggiata. Il corpo si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.