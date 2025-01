video suggerito

Attraversa il passaggio a livello mentre fa jogging con le cuffie: uomo travolto e ucciso dal treno a Tirano Un uomo è stato travolto da un treno di passaggio a Tirano (Sondrio) intorno alle 16 di ieri, sabato 11 gennaio. Il 52enne, che stava facendo jogging con le cuffie nelle orecchie, ha attraversato i binari nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero abbassate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo di 52 anni è stato travolto e ucciso da un treno di passaggio a Tirano (Sondrio) intorno alle 16 di ieri, sabato 11 gennaio. È successo all'altezza di via Argine Poschiavino, nel comune della Valtellina, all'altezza del passaggio a livello.

Qui M.T., che stava facendo jogging con le cuffie nelle orecchie, ha attraversato i binari oltrepassando le sbarre del passaggio a livello abbassate: per questo potrebbe non essersi accorto del convoglio in arrivo, il treno 8226 partito da Sondrio alle 15.21 e diretto a Milano Centrale.

Il macchinista del mezzo, così, non ha potuto nemmeno tentare di rallentare la corsa: l'investimento è avvenuto davanti agli occhi dei tanti presenti, residenti in zona che passeggiavano all'aria aperta in un pomeriggio domenicale. Sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice rosso, che hanno tentato inutilmente di salvare la vita dell'uomo, e i carabinieri della stazione di Tirano, che stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica di quanto è accaduto.

La tragedia, intanto, ha avuto un impatto pesantissimo sulla circolazione ferroviaria, già in tilt in seguito al guasto elettrico che nella mattinata di ieri ha paralizzato la stazione Centrale a Milano e l'Italia intera. Numerose sono state infatti le corse cancellate sulla tratta Tirano-Milano, mentre altri convogli hanno subito variazioni nel percorso e ritardi fino a due ore. Nel tardo pomeriggio è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi che hanno effettuato la spola tra Sondrio e Tirano.