Morto dopo un intervento dal dentista a Brescia: a processo odontoiatra, anestesista e un assistente

Luigi Floretta è morto il 30 giugno 2023 dopo essersi sottoposto a un intervento ai denti in uno studio privato di Brescia. A processo per omicidio colposo in concorso per il titolare della clinica, una collaboratrice e l’anestetista esterna.