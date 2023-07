Muore dopo l’impianto di una protesi dentaria: disposta l’autopsia e sequestrata la cartella clinica Un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di una protesi dentaria: è stata disposta l’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di 45 anni, originario di Bolzano, è morto ieri, venerdì 30 giugno, nel reparto di Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, la vittima – che si chiamerebbe Luigi Floretta – è arrivato in condizioni disperate dopo essere stato sottoposto a una operazione dentistica in una clinica di Brescia per l'impianto di una protesi.

L'uomo avrebbe scelto la clinica bresciana perché utilizzava la sedazione

La moglie della vittima ha raccontato che il marito aveva scelto la clinica bresciana perché utilizzava la sedazione invece dell'anestesia locale. Il 45enne, che sarebbe un dipendente della Rai Trentino Alto-Adige, aveva programmato l'intervento ad aprile.

Sembrerebbe che avrebbe dovuto essere sottoposto all'estrazione di alcuni denti che sarebbero stati sostituiti da una protesi. Quest'ultima gli è stata impiantata dopo essere stato sedato. Al termine dell'operazione avrebbe perso i sensi. Il personale della clinica ha lanciato immediatamente l'allarme.

Luigi Floretta è morto in sole 48 ore

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il 45enne d'urgenza agli Spedali Civili. Quando è arrivato, era già in condizioni critiche. È morto in soli due giorni. Sul caso sta indagando la Procura di Brescia che ha disposto l'autopsia. Nel frattempo i carabinieri dei Nas hanno effettuato un sopralluogo e sequestrato la cartella clinica.

Bisognerà capire se l'uomo fosse allergico a uno dei farmaci utilizzato per la sedazione o al materiale utilizzato per l'impianto. Non si escludono eventuali errori medici. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.