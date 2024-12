video suggerito

Morte Ramy Elgaml, nuovo video dell'inseguimento con i carabinieri: il 19enne ha perso il casco Un nuovo video, registrato dalla macchina dei carabinieri, mostra alcuni momenti dell'inseguimento a Milano nel quale è morto Ramy Elgml, il 19enne di Corvetto. In un frame si vede il casco a terra, dopo che il ragazzo lo ha perso.

Ramy Elgaml (foto da TikTok)

Spunta un nuovo video dell'inseguimento avvenuto nella notte del 24 novembre tra i carabinieri e lo scooter Tmax guidato da Fares Bouzidi con a bordo Ramy Elgaml, il 19enne che poco dopo sarebbe morto cadendo dal motorino in zona Corvetto, a Milano, all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta.

La registrazione proviene da una telecamera montata a bordo di una delle gazzelle dei carabinieri che hanno preso parte all'inseguimento.

L'inseguimento durato venti minuti

Nel video, diffuso dalla trasmissione televisiva Dritto e Rovescio, si vede il motorino con a bordo Fares Bouzidi e Ramy Elgaml sfrecciare tra le vie del centro, nel tentativo di seminare la macchina dei carabinieri. L'inseguimento, proseguito per 2 chilometri e durato in totale 20 minuti, era iniziato attorno alle 2:40 di notte, dopo che i due ragazzi avevano superato, senza fermarsi, un posto di blocco in Corso Como.

Il motorino passa col rosso e imbocca sensi unici

La telecamera dei carabinieri riprende da dietro il motorino mentre attraversa il centro, passando in via Solferino, in viale Regina Margherita e in via San Barnaba. Nelle immagini si vedono i due ragazzi bruciare diversi semafori rossi e percorrere due strade contromano, per poi infilarsi tra alcune automobili superandole sulla destra.

Lo scooter, inseguito dalla macchina, arriva poi in via San Barnaba, dietro il tribunale. A terra sul lato della strada si vede il casco di Ramy Elgaml, perso a causa di due dossi presi ad alta velocità. È qui che l'auto dei carabinieri con a bordo la telecamera viene seminata, mentre i due ragazzi proseguono la loro fuga, inseguiti da un'altra gazzella.

Gli altri video dell'inseguimento

Resta aperta l'indagine su altri eventuali video dell'inseguimento che un testimone racconta di aver registrato con il suo telefono. Il ragazzo però ha detto di averli dovuti cancellare su intimazione dei carabinieri. Nelle immagini, stando alla sua testimonianza, si sarebbe visto lo scooter cadere dopo una collisione con l'automobile dei carabinieri. Gli inquirenti stanno svolgendo in questi giorni gli accertamenti tecnici necessari sul telefono del testimone.