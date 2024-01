Morgan e Tiziana morti nel lago di Como, oggi l’autopsia: al vaglio anche le condizioni del parapetto Oggi, venerdì 12 gennaio, è attesa l’autopsia sui corpi di Morgan Algeri, 38 anni, e Tiziana Tozzo, 45, morti in macchina dentro il lago di Como durante il loro primo appuntamento lo scordo 6 gennaio. Proseguono intanto le indagini per la ricostruzione della dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono anche le condizioni del parapetto del parcheggio in viale Geno sotto l'occhio dei vigili del fuoco e della polizia, che in questi giorni hanno ricostruito la vicenda accaduta lo scorso 6 gennaio a Como: qui il suv Mercedes di Morgan Algeri, al primo appuntamento con Tiziana Tozzo, secondo alcuni testimoni sarebbe scattata avanti all'improvviso, distruggendo la ringhiera del punto panoramico e inabissandosi così tra le acque del lago. Oggi, venerdì 12 gennaio, è attesa l'autopsia sui due corpi.

Proseguono così le operazioni di misurazione per comprendere sia la traiettoria del veicolo, sia la velocità di impatto contro la panchina e l'effettiva stabilità del parapetto divelto per una lunghezza di 4,40 metri. Anche se, per il momento, la dinamica sembra comunque essere abbastanza chiara.

Escluse le ipotesi del gesto volontario e del malore del conducente, resta quella del guasto dell'automobile guidata dal 38enne di Brembate di Sopra che aveva da poco conosciuto Tiziana, 45 anni, sui social: un malfunzionamento che avrebbe improvvisamente spinto il mezzo in avanti, una volta messo in moto, in una corsa impazzita verso il precipizio. La vettura, sfilando per pochi centimetri accanto a una pianta che ne avrebbe potuto fermare la corsa se colpita in pieno, è poi precipitata nel lago di punta, impattando il fondale con la parte anteriore per poi ribaltarsi e adagiarsi sul fondo con le ruote rivolte verso l'alto.

Una tesi, quella del guasto tecnico al mezzo, avvalorata anche dalle numerose testimonianze di chi era vicino a Morgan Algeri, esperto sub che sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo della macchina ma non a risalire in superficie: a trattenerlo sul fondo, forse, la mancanza di ossigeno dopo la lotta disperata e le profondità gelide e buie del lago. "Morgan si era già lamentato della macchina, voleva chiamare la Mercedes", le parole dell‘ex fidanzata Monica agli inquirenti.