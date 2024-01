Effettuata l’autopsia su Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, morti nel lago di Como: “Sono annegati” L’autopsia sui corpi di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo avrebbe confermato la morte per annegamento: sono precipitati con l’auto in acqua e non sono riusciti a risalire in superficie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

L'autopsia sui corpi di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo avrebbe confermato la morte per annegamento. L'anatomopatologo si è preso 60 giorni di tempo per depositare la relazione alla Procura, ma ci sarebbero pochi dubbi. La coppia, al loro primo appuntamento, sono precipitati nel lago di Como mentre erano a bordo dell'auto dell'uomo e da lì non sono riusciti a mettersi in salvo in tempo: i due avrebbero provato a liberarsi, ma quando sono riusciti ad aprire la portiera lato del guidatore ormai per la coppia purtroppo non c'era più nulla da fare.

Erano parcheggiati con il loro suv vicino a villa Geno a Como quando forse un guasto alla macchina li ha fatti piombare nell'acqua. Secondo la relazione dei vigili del fuoco l'auto, dopo l'impatto con la prima parte del fondale, in quel punto poco profondo, si sarebbe ribaltata e in quella maniera si sarebbe inabissata fino a 15 metri. Avrebbero provato a liberarsi ma troppo tardi e non sono riusciti a risalire in superficie in tempo. A confermare cosa sia successo all'auto saranno le perizie eseguite nei prossimi giorni su richiesta del pubblico ministero Giuseppe Rose: verrà "scatola nera" per cercare di capire per quale motivo l'auto sia partita improvvisamente. Dalla ricostruzione dei fatti infatti l'auto al posto di partire in retromarcia è andata in avanti sfondando il muretto e cadendo in acqua.

A confermare la tesi del guasto tecnico al mezzo sono anche i testimoni di chi era vicino a Morgan Algeri, esperto sub che sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo della macchina ma non a risalire in superficie. "Morgan si era già lamentato della macchina, voleva chiamare la Mercedes", le parole dell‘ex fidanzata Monica agli inquirenti.