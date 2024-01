Suv parte all’improvviso e precipita nel lago: le ipotesi sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri Tiziana Tozzo e Morgan Algeri sono morti la notte del 6 gennaio nel lago di Como. Il Suv in cui si trovavano è partito all’improvviso precipitando in acqua. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi: dall’errore umano, al guasto tecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Era la sera del 6 gennaio e Tiziana Tozzo e Morgan Algeri erano al loro primo appuntamento. I due si erano conosciuti su Facebook e avevano deciso di andare a cena insieme in un ristorante a Capiago Intimiano, a pochi chilometri da Como. A bordo di un Suv Mercedes, noleggiato mesi fa dal pilota d'aereo 38enne di Brembate di Sotto (Bergamo), la coppia si era spostata al parcheggio di Villa Geno, un punto panoramico sul lago di Como.

All'improvviso, intorno alle 23, l'auto è partita di scatto verso il parapetto, ha sondato la ringhiera ed è finita nel lago. I loro corpi sono stati recuperati sono l'indomani mattina, ma cosa abbia causato l'incidente è ancora un mistero. Il Suv è stato recuperato solo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio, e deve essere ancora sottoposto a vari esami. Dai primi accertamenti, non risulterebbe nulla di anomalo. In questo momento, gli investigatori non escludono nessuna pista: dall'errore umano, al guasto tecnico.

Le testimonianze dei camerieri e dei passanti

Quello che è stato raccolto finora, in attesa delle autopsie sui corpi e degli accertamenti sull'auto, sono le testimonianze di chi li ha visti poco prima dell'incidente. I camerieri in servizio al ristorante in cui hanno cenato, per esempio, avrebbero riferito di non aver visto alcuna lite tra i due.

Tozzo e Algeri, quindi, non avrebbero avuto particolari diverbi, cosa che troverebbe riscontri anche nei racconti dei testimoni che li hanno visti sul parcheggio di Villa Geno. Anzi, stavano scherzando, poi sono saliti sull'auto e Algeri ha acceso il motore. Il gesto volontario, che non viene ancora scartato, è tra le ipotesi forse meno probabili.

L'ipotesi dell'errore umano o del guasto tecnico

La partenza improvvisa del Suv, invece, farebbe pensare a un incidente di natura meccanica. Potrebbe essersi trattato di un errore, ad esempio l'aver ingranato la prima marcia al posto della retro, o di un guasto tecnico al mezzo.

L'auto è stata ripescata dai vigili del fuoco e gli accertamenti a cui sarà sottoposta nelle prossime ore potrebbero fornire elementi utili per la comprensione di quanto accaduto quella sera. Lo stesso vale per gli esami che riguarderanno gli smartphone delle due vittime, che potrebbero fornire dettagli sulle ultime ore vissute dai due.