Tiziana e Morgan morti nel lago di Como: cosa può rivelare l'esame del computer dell'auto L'analisi della scatola nera del suv potrà stabilire se l'improvvisa accelerazione verso il precipizio possa essere avvenuta per un anomalo aumento di giri del motore. Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, morti lo scorso 6 gennaio, erano al primo appuntamento.

Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Restano ben pochi dubbi sulla tragica fine di Tiziana Tozzo, 45enne residente a Cantù, e Morgan Algeri, 38 anni, di Brembate di Sopra. I due, caduti in macchina nel lago di Como mentre si trovavano in un parcheggio alla fine di viale Geno lo scorso sabato 6 gennaio, sono morti per annegamento dopo una disperata lotta per fuoriuscire dall'abitacolo e venire a galla: secondo quanto attestato dall'autopsia, sono stati stroncati dalla mancanza di ossigeno e dalle gelide acque del lago. Erano al loro primo appuntamento, dopo settimane di messaggi sui social.

Restano adesso da definire i contorni di quella che è ormai l'unica ipotesi in campo, ovvero quella del guasto al suv Mercedes guidato da Morgan Algeri: sarà il consulente nominato dal pubblico ministero, che secondo quanto riporta La Provincia di Como avrebbe già acquisito gli atti del fascicolo portato avanti dalla squadra Mobile, a condurre entro la prossima settimana le analisi sulla scatola nera della vettura.

Proprio lì dentro, del resto, sono contenute le informazioni che ancora mancano per completare il puzzle della storia. Il computer di bordo potrà infatti riportare la marcia inserita, la velocità di impatto della vettura contro i diversi ostacoli incontrati come la panchina di cemento e il parapetto (ora al vaglio dei vigili del fuoco), e soprattutto potrà stabilire se l'improvvisa accelerazione verso il precipizio possa essere avvenuta in seguito alla pressione del pedale oppure per un anomalo aumento di giri del motore. Rispondendo così a una domanda: perché l'auto di Morgan, seduti sui sedili a fianco di Tiziana, è scattata in avanti con velocità, all'improvviso, per poi inabissarsi dentro il lago?

Un'ipotesi resa ancor più probabile dal fatto che Morgan si lamentasse spesso dei problemi tecnici di quella macchina presa recentemente a noleggio in una concessionaria del Lecchese. "Una volta mi aveva detto che in garage non si accendeva, e poi era partita all'improvviso", il racconto dell'ex fidanzata Monica agli inquirenti. Stessa versione della sorella Barbara, così come di amici e colleghi. "Lui stesso mi aveva detto che avrebbe dovuto sentire la Mercedes, ma non so se alla fine l’abbia fatto oppure no. Sul momento non ci avevo dato peso".