Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, morti annegati nel lago di Como: "Lui ha lottato per salvarla" Morgan Algeri e Tiziana Tozzo sono morti annegati nel lago di Como: dalla relazione dei vigili del fuoco emerge che Algeri avrebbe provato a salvare Tozzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo avrebbero provato a salvarsi. Sulla base di quanto contenuto nella relazione dei vigili del fuoco, riportata dal quotidiano Il Giorno, i due erano riusciti a uscire dall'abitacolo del Suv Mercedes che è precipitato nel lago di Como. Non sono riusciti a risalire verso la superficie: probabilmente per mancanza di ossigeno o per un'embolia polmonare.

Morgan Algeri avrebbe provato a salvare Tiziana Tozzo

I due avrebbero aperto la portiera sinistra del veicolo. Sembrerebbe che Algeri, 38enne originario di Brembate, abbia eseguito le indicazioni per effettuare un salvataggio in queste situazioni: ha mantenuto i finestrini alzati e cercato di aprire una portiera per garantirsi un varco d'uscita. Il 38enne avrebbe provato a salvare Tozzo, 45enne originaria di Cantù. Nonostante i tentativi è però successo qualcosa, che solo l'autopsia potrà chiarire.

Gli accertamenti sull'automobile

Il sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, che coordina le indagini della squadra mobile, ha affidato l'incarico al medico legale. Serviranno invece maggiori tempi per gli accertamenti sull'automobile: la Mercedes Glc 220 è infatti sotto sequestro. Potrebbe essere anche disposta una ricostruzione cinematica per capire cosa sia successo tra il parcheggio e il lago.

Nel frattempo, nel fascicolo di indagine, sono finite anche le dichiarazioni della sorella e dell'ex fidanzata che hanno affermato che l'uomo si era limitato di avere problemi con l'automobile, ottenuta in leasing: aveva infatti detto di avere problemi con l'accensione dell'automobile. Per gli inquirenti l'incidente è stato causato da un problema al mezzo o un errore umano: è escluso il gesto volontario.

Nella giornata di lunedì 15 gennaio e martedì 16 gennaio sono state ascoltate tutte le persone che potevano avere informazioni di interesse.