Molesta una ragazzina in centro a Monza, un ragazzo interviene per difenderla: arrestato 53enne per violenza sessuale Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per aver molestato una ragazzina minorenne nel pieno centro di Monza. Dopo aver chiesto aiuto, un ragazzo è intervenuto a difendere la ragazzina, mentre il 53enne è stato portato nel carcere di Monza con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

A cura di Giulia Ghirardi

Una ragazzina minorenne è stata molestata da un uomo di 53 anni nel pieno centro di Monza. Alla richiesta di aiuto della giovane ha risposto un altro ragazzo che è intervenuto a difenderla. Il 53enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata e portato nel carcere di Monza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il fatto si sarebbe verificato mercoledì 14 maggio all'incirca verso le ore 13:30, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Le volanti del 113 sono intervenute nelle vie del centro cittadino dopo aver ricevuto numerose chiamate alla centrale operativa da parte di alcuni cittadini che segnalavano come in via Italia una ragazza fosse stata oggetto di un'aggressione da parte di un uomo.

Stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, il 53enne fin dal mattino aveva iniziato a importunato i passanti. Grazie alle indicazioni dei testimoni, i poliziotti sono, però, riusciti a individuare e bloccare l'autore delle molestie. Ai poliziotti la ragazzina ha raccontato di aver chiesto aiuto dopo l'aggressione e che un altro ragazzo le si è avvicinato per proteggerla dall'uomo. Terminati gli accertamenti e visionate anche le registrazioni delle telecamere comunali, l'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata, perché commessa ai danni di una minorenne. L'arrestato è stato quindi portato al carcere San Quirico di Monza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.