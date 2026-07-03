milano
video suggerito
video suggerito

Modello di Armani arrestato per stalking e violenza sessuale: “Non riuscivo a frenarmi, era un amore tossico”

Il modello 23enne del brand di moda Armani arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Milano per stalking, atti persecutori, lesioni aggravate e violenza sessuale ha parlato durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al gip.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Francesca Caporello
Immagine

"Le voglio ancora bene, ma il nostro era un amore tossico che non riuscivo a gestire", sarebbero queste le prime parole pronunciate da Edoardo Pellin, modello 23enne del brand di moda Armani arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Milano per stalking, atti persecutori, lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzata che lo ha poi denunciato.

Durante l'interrogatorio di garanzia, il ragazzo al gip Angela Minerva ha detto di aver avuto, come ha riferito il suo avvocato Piero Porciani, "reazioni sproporzionate rispetto alle provocazioni della ex" a cui avrebbe chiesto "scusa", mostrando di essere pentito per quel che ha fatto.

"So di aver sbagliato – avrebbe aggiunto – ma non riuscivo a frenarmi". Il modello, tra l'altro, avrebbe anche manifestato la volontà di sottoporsi a un percorso in modo che possa ritrovare un equilibrio psicologico.

Leggi anche
Modello 23enne di Armani finisce in carcere per stalking e violenza sessuale

Secondo l'inchiesta della pm Chiara Costagliola, il giovane, che sfila per alcune importanti maison tra cui Armani, tra la fine del 2025 e il febbraio scorso avrebbe sottoposto la ragazza a una continua escalation di violenze fisiche, minacce e comportamenti persecutori, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per la paura di incontrarlo, tanto che ha dovuto abbandonare Milano e trasferirsi in un'altra città.

L'ansia e la tensione accumulata nei mesi dalla giovane l'hanno portata a denunciare e a chiedere aiuto. La sua vita e la sua routine erano state completamente stravolte. Inoltre temeva per la propria stessa vita. Solo grazie alla sua decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine è riuscita a porre fine a un incubo.

Immagine
Francesco Dolci indagato anche per bancarotta fraudolenta: interrogato dalla Guardia di Finanza
Profanazione bara Pamela Genini, Francesco Dolci ricorre all'ex generale dei Ris Luciano Garofano
Simulata la profanazione della tomba di Pamela Genini, il video: "Concreta l'ipotesi che sia stata una sola persona"
La madre di Pamela Genini: "Mi disse di non fidarmi mai di Dolci, molti mi insultano dicendo che non provo emozioni"
L'amica di Pamela Genini: "Non le ho presentato Soncin, rimpiango di non aver insistito per portarla a denunciare"
Dolci consegna il cellulare mancante: "Non volevo lo avesse l'assassino"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views