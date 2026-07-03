Modello di Armani arrestato per stalking e violenza sessuale: “Non riuscivo a frenarmi, era un amore tossico”

Il modello 23enne del brand di moda Armani arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Milano per stalking, atti persecutori, lesioni aggravate e violenza sessuale ha parlato durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al gip.

"Le voglio ancora bene, ma il nostro era un amore tossico che non riuscivo a gestire", sarebbero queste le prime parole pronunciate da Edoardo Pellin, modello 23enne del brand di moda Armani arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Milano per stalking, atti persecutori, lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzata che lo ha poi denunciato.

Durante l'interrogatorio di garanzia, il ragazzo al gip Angela Minerva ha detto di aver avuto, come ha riferito il suo avvocato Piero Porciani, "reazioni sproporzionate rispetto alle provocazioni della ex" a cui avrebbe chiesto "scusa", mostrando di essere pentito per quel che ha fatto.

"So di aver sbagliato – avrebbe aggiunto – ma non riuscivo a frenarmi". Il modello, tra l'altro, avrebbe anche manifestato la volontà di sottoporsi a un percorso in modo che possa ritrovare un equilibrio psicologico.

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Secondo l'inchiesta della pm Chiara Costagliola, il giovane, che sfila per alcune importanti maison tra cui Armani, tra la fine del 2025 e il febbraio scorso avrebbe sottoposto la ragazza a una continua escalation di violenze fisiche, minacce e comportamenti persecutori, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per la paura di incontrarlo, tanto che ha dovuto abbandonare Milano e trasferirsi in un'altra città.

L'ansia e la tensione accumulata nei mesi dalla giovane l'hanno portata a denunciare e a chiedere aiuto. La sua vita e la sua routine erano state completamente stravolte. Inoltre temeva per la propria stessa vita. Solo grazie alla sua decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine è riuscita a porre fine a un incubo.