Moglie e marito si schiantano con la moto contro un'auto parcheggiata a Porlezza: lui è in condizioni critiche Un 50enne è ricoverato a Varese in condizioni critiche in seguito a un incidente stradale avvenuto a Porlezza (Como). L'uomo era alla guida della moto che si è schiantata contro un'auto parcheggiata. Meno gravi le ferite riportate dalla moglie 52enne che viaggiava come passeggera.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un uomo e una donna sono stati soccorsi nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 aprile, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Porlezza (in provincia di Como). I due, marito e moglie, si trovavano in sella a una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un'auto parcheggiata finendo per spezzarsi in due. Alla guida c'era l'uomo, un 50enne, che ora è ricoverato in ospedale a Varese in condizioni critiche. Meno gravi, invece, le ferite riportate dalla donna, una 52enne, ricoverata a San Fermo della Battaglia.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 del 26 aprile lungo via Osteno a Porlezza. La coppia, proveniente da Cinisello Balsamo (nella CIttà Metropolitana di Milano), è finita con la sua moto contro un'auto parcheggiata. L'impatto è stato violento al punto che la due ruote si è spezzata in due e entrambi i motociclisti sono stati sbalzati sull'asfalto a diversi metri di distanza.

Sul posto è intervenuto subito il personale sanitario che, considerate le sue condizioni critiche, con l'elicottero ha trasportato il 50enne con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese. Sembrerebbero meno gravi le ferite riportate dalla 52enne che viaggiava come passeggera, la quale è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

La strada è rimasta parzialmente chiusa per diverso tempo, per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area e ai carabinieri della Compagnia di Menaggio di ricostruire la dinamica dello schianto. Stando a quanto emerso finora, non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma resta da capire perché la moto si sia schiantata contro il veicolo parcheggiato. L'ipotesi è che si sia trattato di un errore umano, forse una distrazione, oppure ancora un problema tecnico non ancora individuato.