Mistero nel Pavese, uomo ferito a colpi di pistola: operato d’urgenza nella notte, è grave Un uomo è stato ferito a colpi di pistola a Barbianello, nel Pavese. È fitto il mistero sulla vicenda: l’uomo è stato operato d’urgenza ed è ricoverato a Pavia in gravi condizioni.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Mistero a Barbianello, in provincia di Pavia. Un uomo ancora non identificato è stato soccorso in condizioni disperate a causa di diverse ferite di arma da fuoco alle gambe. L'uomo è stato soccorso sulla strada provinciale Sp73 all'altezza di via Scuropasso, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. La segnalazione è arrivata attorno alle 19.30 e sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Inizialmente si ipotizzava una caduta

Inizialmente si ipotizzava che l'uomo potesse essere caduto, forse gettato da un'auto in corsa. Solo quando gli equipaggi dei due mezzi di soccorso sono intervenuti si è capito che l'uomo era stato raggiunto da diversi proiettili alle gambe. Trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è stato operato d'urgenza nella notte e si trova adesso ricoverato in condizioni gravi nella terapia intensiva del reparto di Rianimazione.

La vicenda forse legata a un misterioso inseguimento

I carabinieri della compagnia di Stradella sono chiamati adesso a ricostruire quanto avvenuto. I militari dell'Arma non avrebbero ancora identificato il ferito, che probabilmente è stato colpito in un punto diverso da quello in cui poi è stato ritrovato. Secondo il quotidiano "Il Giorno" i colpi di pistola o di fucile che hanno ferito l'uomo sarebbero stati uditi anche da alcuni testimoni, gli stessi che hanno poi chiamato il 112. È fitto al momento il mistero sulla vicenda, che potrebbe essere collegata a uno strano inseguimento segnalato la sera prima a Campospinoso, non lontano da Barbianello: alcuni testimoni hanno riferito di due auto che ne stavano inseguendo una terza. Una delle due auto inseguitrici è però rimasta coinvolta in un incidente e il conducente, rimasto ferito, sarebbe stato caricato sulla seconda auto inseguitrice. La vettura incidentata, con all'interno tracce di sangue ma nessun corpo, è stata recuperata: non risulta rubata ma sarebbe intestata a un prestanome.