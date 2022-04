Incidente stradale sull’Autostrada A9 la notte di Pasqua: morto un uomo, ferita una bimba di 4 anni Incidente mortale la notte di Pasqua sull’Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Un uomo di 49 anni ha perso la vita, mentre altre cinque persone tra cui una bimba di 4 anni sono rimaste ferite in maniera non grave.

Un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte di Pasqua sull'Autostrada A9, tra Turate e Saronno. Lo schianto ha coinvolto tre auto ed è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto al chilometro 17 in direzione di Lainate: per accertare esattamente cosa sia avvenuto e le eventuali responsabilità dei conducenti sono al lavoro agenti della polizia stradale di Como e Milano.

Nessuno degli altri cinque feriti è grave

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Purtroppo per una delle persone coinvolte nell'incidente, un uomo di 49 anni, non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. Gli altri cinque feriti sono persone tra i 25 e i 41 anni e anche una bambina di soli quattro anni: nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze e sono tutte state soccorse in codice verde all'ospedale di Garbagnate Milanese.

L'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Al momento non sono note le generalità della vittima dell'incidente.