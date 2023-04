Minaccia un amico per 10 anni e gli estorce oltre 20mila euro Ha avuto fine l’incubo che per anni e anni ha tormentato un 60enne di Lodi, dipendente del Comune: l’aguzzino, un 52enne residente nel Pavese, l’ha costretto nel tempo a consegnare decine di migliaia di euro. Il rapporto iniziato al bar come un’amicizia.

Dieci anni di minacce. E ben 20mila euro estorti.

Ha avuto fine l'incubo che per anni e anni ha tormentato un 60enne di Lodi, dipendente del Comune cittadino: l'aguzzino, un 52enne residente nel Pavese, l'ha costretto nel tempo a consegnare decine di migliaia di euro. Oggi, la denuncia alle forze dell'ordine.

La storia di estorsione cominciata con un'amicizia

Una storia di estorsione lunga dieci anni, e cominciata sul tavolino di un bar come un'amicizia. Un legame che, quasi subito, si è trasformato in un rapporto di sopraffazione tra vittima e carnefice: la squadra mobile, cui sono stati forniti gli elementi necessari a verificare l’accaduto, ha quindi svolto attività tecnica, disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lodi, e così arrestato il 52enne in flagranza di reato dopo appostamenti e pedinamenti.

Grazie alla complicità della vittima, i poliziotti hanno così inscenato una vera e propria trappola nei confronti del 52enne che si era presentato all'appuntamento per l'ennesima consegna di denaro. Il gip di Lodi, dopo il fermo dell'uomo, ha disposto la misura cautelare del carcere in attesa del processo.

Ventimila euro estorti al dipendente comunale

Continue minacce (anche con la pistola), richieste di soldi, tentativi continui di estorsione. Una tortura continua alla quale il 60enne non riusciva a opporsi. Solo dopo dieci anni (e 20mila euro in meno sul conto corrente) il dipendente comunale di Lodi ha trovato il coraggio di sporgere denuncia davanti ai poliziotti. E organizzare con loro l'imboscata che ha messo definitivamente con le spalle al muro il 52enne, fermato con in tasca le banconote della vittima.