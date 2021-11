Milano: trovato con 63 chili di hashish in auto, arrestato 25enne incensurato Un 25enne incensurato è stato arrestato dalla polizia stradale perché è stato trovato con 63 chili di hashish nascosti in auto e suddivisi in decine di panetti. La droga si trovava all’interno del vano motore e nella ruota di scorta. Gli agenti hanno intercettato l’auto su cui era a bordo il giovane sulla tangenziale Ovest.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un 25enne a bordo di una Mercedes Classe B sulla tangenziale ovest, diretto verso l'autostrada A7 Milano-Serravalle, all'altezza di Rozzano, nel Milanese, è stato fermato dalla Polizia Stradale. Nella vettura gli agenti hanno trovato 63 chili di hashish, suddivisi in decine di panetti. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, ma la notizia è stata divulgata solo oggi. La droga era nascosta nel vano motore e nella ruota di scorta. Il giovane arrestato è risultato incensurato.

Fermati perché senza cintura di sicurezza: avevano in auto 30 chili di droga

Non è il primo episodio di questo tipo in Lombardia, in particolare a Milano. Solo qualche mese fa infatti due uomini di 38 e 48 anni erano stati arrestati per lo stesso reato dalla polizia locale di Milano. Erano stati fermati perché stavano viaggiando per strada senza cintura di sicurezza su un furgone. Da un controllo più approfondito del mezzo è però emerso che i due uomini stavano trasportando oltre 30 chili di droga, così suddivisi: 6 di marijuana e 24 di hashish. La droga recuperata corrisponde a circa quasi 19mila dosi pronte da smerciare a qualche spacciatore del territorio che poi a sua volta le avrebbe vendute ai clienti finali milanesi. Quella che doveva quindi essere una multa per aver infranto il codice della strada si è così trasformata in un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio per i due uomini sul furgone. Dai controlli successivi al furto era poi emerso che i due avevano già dei precedenti per droga. Il 38enne e il 48enne dovevano comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto.