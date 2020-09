Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre, a Milano in piazza della Repubblica. Nel tardo pomeriggio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, un auto ha investito una moto, provocando il grave ferimento del centauro che viaggiava sulla due ruote.

L'uomo ricoverato in codice rosso con diverse fratture

L'uomo, un 46enne, è stato soccorso dagli operatori sanitari di un'ambulanza, accorsi in codice rosso sul luogo del sinistro. I soccorritori l'hanno trovato vigile e sveglio ma con diversi traumi e fratture alle braccia. Probabilmente, ha rimediato una frattura anche al bacino. Quindi, dopo averlo stabilizzato sul posto, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Milano dove è stato preso in cura dai dottori. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. In piazza della Repubblica sono poi arrivati anche gli agenti della polizia di Stato che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le primissime informazioni filtrate, il motociclista è stato investito dall'automobile dopo l'ingresso di quest'ultima nella piazza con una manovra in contromano.

Incidente nel Pavese, morta una ragazza di 27 anni

Tragedia questa mattina a Inverno e Monteleone, paese in provincia di Pavia, dove una ragazza di 27 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle tre di notte sulla strada provinciale 17, in via Dante, la macchina sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone è andata a sbattere contro un palo della luce terminando la sua corsa dall'altra parte della strada e ribaltandosi nel fossato. La ragazza è rimasta schiacciata dal veicolo.