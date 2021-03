Pensava di poter seguire una donna, scipparla ed allontanarsi facendola franca ma non aveva fatto bene i calcoli. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di rapina impropria dopo essere stato beccato in flagranza di reato a tentare di rubare il cellulare della malcapitata.

Scippa una donna ma non nota i poliziotti: arrestato

Seguita all'inizio di viale Piave, parallela di viale Majno, la donna è stata tallonata dal malvivente per qualche metro prima che questi le strappasse di mano il cellulare dandosi alla fuga. Il furto è stato notato da alcuni poliziotti in borghese presenti in zona per effettuare dei servizi di controllo e prevenzione a Porta Venezia che hanno tenuto d'occhio il 27enne per tutto il tempo. Così, subito dopo averlo visto rubare il cellulare e scappare tra le auto di passaggio cercandosi di nascondersi dietro a quelle parcheggiate, gli agenti si sono messi sulle sue tracce, rincorrendolo. Dopo poche decine di metri, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo con fatica, visto che il 27enne, poi scoperto essere un cittadino algerino irregolare sul territorio italiano e con precedenti penali, ha cercato di divincolarsi in tutti i modi. Così, gli uomini della Mobile l'hanno perquisito, aprendo il suo zaino e trovando una tessera sanitaria rubata ad una donna di Varese e un coltello. Il ragazzo è stato quindi arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse di porto di oggetti atti ad offendere, ricettazione, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno poi restituito immediatamente il cellulare alla donna, rimasta attonita in viale Piave.