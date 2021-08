Milano, ruba la ruota di un monopattino elettrico mentre tenta di slegarlo dalla catena: arrestato Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per aver cercato di rubare il monopattino elettrico di un suo coetaneo incontrato nei pressi della stazione Centrale di Milano, in piazza IV novembre. Messo in fuga, è riuscito a portare via solamente una ruota del mezzo. Poco dopo la sua fuga, è stato bloccato e arrestato dagli uomini della polizia.

Secondo quanto riportato, tutto è avvenuto pochi minuti prima delle 11 di domenica 22 agosto quando la vittima, un cittadino filippino di 33 anni, ha chiamato gli agenti per chiedere un intervento immediato a causa del furto appena subito.

Ruba la ruota di un monopattino elettrico ma viene arrestato

Secondo la ricostruzione di Milanotoday, i poliziotti, arrivati immediatamente sul posto, sono riusciti in breve tempo a individuare, identificare e trarre in arresto il ladro, un cittadino di 30 anni del Marocco, che nel mentre si era allontanato dalla piazza. Il ladro è stato trovato in possesso di una ruota del monopattino elettrico del 33enne per un valore di circa 600 euro. Con ogni probabilità, e secondo quanto ricostruito dalla polizia milanese, il cittadino poi finito in manette ha cercato di smontare il monopattino per liberarlo dalla catena con cui il proprietario l'aveva legato. Scoperto, ha dovuto lasciare il lavoro a metà, fuggendo e tenendosi le uniche parti del mezzo che era riuscito a smontare, ovvero la ruota.

Ladro già finito in manette per lo stesso reato

Salito su una Mobike, bicicletta a pedalata muscolare in sharing a Milano, è stato bloccato dagli agenti di polizia poco dopo che, a seguito di ulteriori approfondimenti, hanno scoperto come lo scorso marzo i poliziotti di Varese l'avessero arrestato con la stessa accusa. Anche in quell'occasione, il 30enne avrebbe cercato di rubare un monopattino elettrico.