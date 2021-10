Milano, ragazzo scompare nel nulla dopo un incidente e il ricovero all’ospedale San Raffaele Mateusz Mroczkowski, 25enne polacco, è scomparso da giorni dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale. Mateusz è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa: si sarebbe allontanato in pigiama, senza documenti né cellulare. L’appello della famiglia: “Deve tornare in ospedale, rischia di morire”.

A cura di Francesco Loiacono

Mateusz Mroczkowski (Facebook)

Un ragazzo di 25 anni, Mateusz Mroczkowski, è scomparso da giorni dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto?", che ha diffuso un appello nel corso dell'ultima puntata e ha anche condiviso sul proprio sito web una foto e una descrizione del giovane. Altri appelli sono apparsi sui social network, da parte dei famigliari e degli amici del 25enne: si teme infatti che il giovane possa essere in difficoltà.

Il ragazzo era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa

Mateusz Mroczkowski, cittadino polacco, era stato ricoverato al San Raffaele dove era stato anche sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Si sarebbe allontanato indossando solo un pigiama e probabilmente con un vistoso bendaggio alla testa, che potrebbe però essersi tolto. Il ragazzo non ha con sé né i documenti né il cellulare: non ha più dato sue notizie alla famiglia dallo scorso 3 ottobre e si teme che possa essergli successo qualcosa di brutto.

L'appello della famiglia: Deve tornare in ospedale, rischia di morire

Mateusz è alto un metro e 85, ha gli occhi verdi e i capelli castani ed è di corporatura normale. Sull'avambraccio sinistro ha un tatuaggio raffigurante un viso: un segno particolare che potrebbe aiutare chi lo incrocia a riconoscerlo. Chiunque dovesse avere sue notizie o informazioni utili per ritrovarlo può contattare le forze dell'ordine al più presto: i parenti hanno infatti scritto che il ragazzo ha bisogno di tornare subito in ospedale per essere curato, perché in caso contrario rischia di morire.