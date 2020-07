Cinque incidenti in due giorni con protagonisti monopattini elettrici. È il bilancio delle ultime 48 ore dove, sopratutto a Milano, sono stati molti i sinistri che hanno coinvolto persone a bordo di monopattini.

Cade dal monopattino in zona Corso Como: soccorso un 23enne

L'ultimo episodio è avvenuto all'alba di oggi, domenica 19 luglio, intorno alle 5 in via De Cristoforis, vicino a Corso Como. Nella zona nota per essere uno dei centri della Movida milanese un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 Areu per le ferite riportate cadendo dal monopattino elettrico su cui viaggiava. I paraedici l'hanno soccorso e portato in ospedale, al Fatebenefratelli, dove le sue condizioni sono apparse non gravi: aveva preso una botta in testa che non ha suscitato preoccupazione, tanto che è stato dimesso poco dopo.

Vigevano, donna investita da ragazzo di 17 anni in monopattino

Sabato pomeriggio a Vigevano, nel Pavese, una donna di 30 anni è stata investita da un monopattino elettrico mentre passeggiava: alla guida un ragazzo di 17 anni che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un tombino.

Grave incidente a Milano: donna travolta da un furgone

In precedenza altri due incidenti si erano verificati a Milano e uno a Lurate Caccivio, in provincia di Como. Restano ancora critiche le condizioni della donna di 31 anni che venerdì mattina, a causa forse di una precedenza da lei non rispettata, è stata travolta da un furgone in via Braga a Milano. La donna rimane al momento ricoverata con prognosi riservata all'ospedale Niguarda.

Polemiche sulla sicurezza: "Decine di infrazioni al giorno"

I frequenti incidenti che hanno coinvolto i nuovi mezzi di mobilità elettrica hanno provocato proteste da parte dei sindacati delle forze dell'ordine e polemiche sul mancato obbligo di usare il casco. "È nella natura del mezzo la sua pericolosità", ha denunciato Daniele Vincini, segretario del Sulp (il sindacato unitario della polizia locale) di Milano. Con la ripresa della circolazione dopo il lockdown c'è stato un aumento dei mezzi a due ruote e degli incidenti. "Questi mezzi non rispettano le regole", afferma il sindacalista, secondo cui i monopattini vanno spesso "contromano e sul marciapiede". "Sono decine al giorno le violazioni che sanzioniamo" ma molte di più quelle che avvengono".