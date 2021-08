Milano, ragazzo accoltellato da un coetaneo che voleva rubargli la cassa bluetooth Un ragazzo è stato rapinato e accoltellato nella notte. Il fatto è accaduto poco prima delle 3 in viale Gian Galeazzo, zona Ticinese a Milano. Stando a quanto si apprende, il ragazzo non è in gravi condizioni di salute, fortunatamente, poiché le ferite provocate dalle coltellate erano superficiali.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in seguito al furto di una cassa bluetooth. Il fatto è accaduto poco prima delle 3 in viale Gian Galeazzo, zona Ticinese a Milano. Stando a quanto si apprende, il ragazzo non è in gravi condizioni di salute, fortunatamente, poiché le ferite provocate dalle coltellate erano superficiali. Soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stato dimesso con una prognosi di quindici giorni.

Stando a quanto ricostruito, aveva litigato per strada con altri due ragazzi che, secondo la sua versione, avrebbero provato a rubargli la cassa bluetotth. Uno dei due ha estratto il coltello e lo ha colpito al torace. Come detto, le ferite si sono rivelate non gravi e per il giovane ferito non c'è stata, fortunatamente, alcuna conseguenza seria. Per il momento gli aggressori non sono stati rintracciati.

Anziano trovato morto in casa

Da diversi giorni aveva smesso di ritirare sia la posta che i giornali a cui era abbonato. Per questo i vicini di casa si sono insospettiti e hanno provato a suonare il campanello del suo appartamento in una palazzina di via Lambro, Milano. Nessuna risposta. Questa mattinata hanno sentito un cattivo odore provenire dall'interno e così hanno avvertito del forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Per entrare i pompieri si sono arrampicati con la scala fino al primo piano, sono entrati dalla finestra e hanno trovato l'80enne senza vita sul divano del salotto. I carabinieri e il medico legale sono praticamente sicuri che la morte sia avvenuta per cause naturali.