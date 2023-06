Milano Pride 2023, il percorso della parata del 24 giugno: gli orari del corteo Torna per le strade di Milano la parata del Pride 2023, prevista per sabato 24 giugno. Il ritrovo è fissato per le 15 in via Vittor Pisani (stazione Centrale), con arrivo intorno alle 18.30 all’Arco della Pace. Fino alle 24 andrà poi in scena un festival musicale con artisti del calibro di Baby K, Malika Ayane e Coma Cose.

Sabato 24 giugno torna per le strade di Milano la parata del Pride 2023: il corteo arcobaleno che celebra l'orgoglio della comunità Lgbtq+ partirà intorno alle ore 15 da via Vittor Pisani (zona Stazione Centrale), per concludersi intorno alle 18.30 sotto l'Arco della Pace. Proprio qui, davanti al Parco Sempione, è previsto infatti il grande evento finale con festa e musica fino alle 24. Ma non solo. Per l'occasione, l'intero quartiere di Porta Venezia diventa il fulcro, fino al 30 giugno, di molti altri eventi collaterali su diritti, politica, arte, cultura, famiglie e salute.

Il percorso del Milano Pride 2023, orari e tappe del corteo

Ore 15:00

Concentramento in Via Vittor Pisani, davanti alla Stazione Centrale

Ore 16:00

Partenza del corteo da piazza Repubblica lungo Viale Liberazione

Partenza del corteo da piazza Repubblica lungo Viale Liberazione

La parata a piedi arriva all'Arco della Pace

La parata a piedi arriva all'Arco della Pace

Grande evento finale all'Arco della Pace

L'evento finale all'Arco della Pace dopo la parata

Al termine della marcia arriva anche l'attesissimo evento finale del Milano Pride, previsto come sempre sotto l'Arco della Pace. I conduttori della serata saranno Victoria Cabello, Marta Pizzigallo, Elena Di Cioccio, Alessio Viola e Paolo Camilli; gli ospiti annunciati, tra gli altri, Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i ComaCose, Ariete, Angelina Mango, i Santi Francesi e tanti ancora.

Il programma completo e gli eventi del Milano Pride 2023

Sono comunque centinaia gli eventi proposti in città in occasione del Milano Pride 2023, e sparsi per le piazze del quartiere Lgbtq+ di Porta Venezia: si tratta di piazza Santa Francesca Romana, piazzale Lavater e via Lazzaretto. Al centro delle iniziative, che spaziano dall'arte all'attualità, la parità, i diritti e le strategie per un mondo migliore: dal tema del riconoscimento delle coppie omogenitoriali alla crisi climatica, dal concetto di famiglia alla leadership femminista (con la partecipazione della segretaria Pd Elly Schlein).