in foto: Immagine di repertorio

Avrebbe perso il controllo della moto cadendo pericolosamente a terra il 30enne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo domenica sera 27 dicembre attorno alle 22.10 stava attraversando piazza Michele Cappelli in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere forse prima contro un'auto in sosta e poi per terra. Come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza, sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 e i medici dell'automedica che hanno prestato le prime cure all'uomo prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale Niguarda. Fin dall'inizio le sue condizioni sono apparse molto critiche: resta ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale dove non risulterebbe ancora fuori pericolo.

Nessun altra persona coinvolta nell'incidente

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Certo è che il trentenne avrebbe fatto tutto da solo: sul posto infatti gli agenti e paramedici non hanno trovato altre persone ferite né coinvolte in qualche modo nell'incidente. Per questo gli agenti sospettano che il 30enne abbia perso il controllo della moto senza coinvolgere nessun altro. Resta da capire ancora se si sia trattata di una distrazione alla guida o di un malore. Per ora la polizia locale non esclude nessuna pista per le sue indagini, aperte per far luce su quanto successo prima che, dopo poche ore, la neve iniziasse a scendere su Milano e coprire anche piazza Cappelli.