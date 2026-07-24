Afferra una donna per il collo, la scaraventa a terra e le ruba la collana in metro a Milano: il video

Una donna è stata aggredita con violenza e rapinata della collana in una fermata della metro di Milano. Nel video diffuso si vede un uomo metterle le mani al collo e spingerla a terra, per poi scappare con il bottino.

Un uomo con una t-shirt verde, un cappellino blu, un borsello e una bottiglietta d'acqua in mano – apparentemente tranquillo – ha incrociato lo sguardo di un'anziana donna che stava per scendere le scale a una fermata della metro verde, M2, di Milano, e l'ha rapinata con violenza.

L'uomo ferma la donna, sembra dirle qualcosa, probabilmente una scusa per attirare la sua attenzione e per poi saltarle addosso mettendole le mani al collo per cercare di strapparle la catenina. Durante l'aggressione la donna viene sbattuta contro il muro, finisce a terra, perde una scarpa, si dimena e cerca di divincolarsi. Ma niente da fare, l'uomo non lascia. Infine, solo dopo aver ottenuto ciò che voleva, l'aggressore scappa via lasciando l'anziana sola sul pavimento.

È questa la scena di violenza e paura ricostruita dalle immagini di videosorveglianza della metropolitana in cui viene ripresa integralmente la rapina e l'aggressione ai danni di una donna, secondo quanto appare, anziana. L'episodio si è verificato lo scorso martedì 21 luglio e il video diffuso dalla pagina social Lazza Ramo.

Sull'episodio al momento stanno indagando le forze dell'ordine impegnate a cercare non solo di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini di sorveglianza, ma anche di individuare l'aggressore scappato via e dileguatosi dubito dopo essersi intascato la collana.