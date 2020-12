È una storia di affetto e solidarietà quella di Francesco e Giuseppe che si sono incontrati lo scorso novembre al commissariato Lorenteggio di Milano dove il signor Giuseppe, 87 anni, si è presentato per chiedere aiuto agli agenti: tra loro c'era Francesco, poliziotto che si è subito messo a disposizione dell'anziano per provare a capire quale fosse il problema che lo affliggeva.

Il primo incontro a novembre quando il signor Giuseppe ha chiesto aiuto agli agenti

Il signor Giuseppe rimasto a vivere da solo nel suo appartamento ha spiegato di non avere la luca elettrica in casa da qualche giorno, e così l'agente ha subito contattato la società di fornitura di energia elettrica per capire cosa fosse accaduto "scoprendo che per un disguido dovuto alle difficoltà di Giuseppe, costretto a gestire da solo la casa, la fornitura era stata sospesa per via di diverse bollette non pagate". Una storia che ha spinto subito il poliziotto a intervenire, saldando le bollette dell'87enne e riuscendo così a far ripristinare l’energia elettrica in casa.

Gli auguri di Natale e il regalo del poliziotto Francesco

E così a pochi giorni dal Natale il signor Giuseppe ha ricevuto la gradita visita dell'agente che si è recato presso l'abitazione dell'anziano per fargli gli auguri di Buon Natale. "Oltre ad un panettone – si legge nelle nota inviata dalla Questura – gli ha però portato un dono speciale: il calendario della Polizia di Stato, che ogni giorno dell’anno gli terrà compagnia e gli ricorderà che potrà sempre contare sui suoi amici poliziotti del Commissariato Lorenteggio: buon Natale e buona vita Giuseppe!"