Milano, insiste per salire sull’ambulanza che soccorre l’amico e ruba un cellulare: arrestato È salito sull’ambulanza che stava soccorrendo un suo amico, decisamente ubriaco, rubando uno dei cellulari presenti sul mezzo di soccorso. Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia.

Immagine di repertorio

È salito sull'ambulanza che stava soccorrendo un suo amico, decisamente ubriaco, rubando uno dei cellulari presenti sul mezzo di soccorso. È successo negli scorsi giorni a Milano quando la squadra del 118 inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha offerto cure mediche ad un ragazzo che aveva bevuto troppo. L'amico che era con lui ha insistito per salire sull'ambulanza, arrivata poi al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico.

Ruba cellulare a caposquadra ambulanza, arrestato

Una volta giunti nel nosocomio, i barellieri hanno accompagnato il ragazzo ubriaco al triage. Tornati a bordo del mezzo di soccorso, uno di loro, il caposquadra, ha notato che il suo cellulare era sparito. Così, l'ha cercato in tutta l'ambulanza, senza trovarlo. Poco dopo, ha visto passare nei pressi dell'area del pronto soccorso il ragazzo 28enne di origine marocchina amico del ricoverato e gli ha chiesto conto del dispositivo. Il ladro, scoperto, ha quindi gettato per terra il telefono tentando la fuga. Sfortunatamente per lui, però, gli agenti della Questura erano già arrivati sul posto. Dopo averlo fermato, l'hanno identificato e arrestato. Il 28enne è accusato di furto aggravato.

Allarme bomba a Brescia, fatta brillare una valigia

Allarme bomba venerdì sera a Brescia quando una valigia sospetta e abbandonata è stata notata nel parcheggio del cinema Multisala Oz. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e i carabinieri del Radiomobile di Brescia che hanno perimetrato la zona mettendola in sicurezza. I primi, poi, hanno fatto brillare il trolley al cui interno sono stati rinvenuti vestiti e medicinali. L'allarme è quindi rientrato e i cittadini hanno potuto trascorrere la serata senza altre preoccupazioni.