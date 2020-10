in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala

"Viviamo un presente come una cappa pesante, con il timore di un autunno e un inverno difficile, va aperta una finestra verso il futuro per capire in che direzione andare. Chiedo al governo di indicarci le linee guida per lo sviluppo del Paese". E direzione è proprio la "parola del giorno" di mercoledì 14 ottobre scelta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha spiegato nel suo nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Ripensare anche alla sanità del territorio

Il primo cittadino si è detto favorevole al nuovo Dpcm e alla decisione della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina di tenere aperte le scuole anche con l'aumento dei nuovi contagi. Occorre però ora una direzione: "Il governo deve riferire quali sono i settori su cui il nostro Paese è pronto a investire. Per me bisogna puntare su quello ambientale, su quello digitale e su un piano di edilizia popolare. Oltre che a ripensare alla sanità del territorio, quella fatta di medici medici che vengono direttamente a casa".

Sala: Il Recovery Fund è un'opportunità straordinaria, ma serve un progetto Paese

E poi il sindaco ripensa agli aiuti europei giudicando i soldi messi a disposizione per l'Italia attraverso il Recovery Fund un'opportunità straordinaria: "Mi sto studiando questi fondi: sono soldi a disposizione dell'Italia che arriveranno nelle nostre casse nel momento in cui produrremo un progetto di Paese, il linea con le indicazioni guida dell'Europa, ben identificato e con cui potremmo dimostrare l'efficacia dell'investimento". Infine Sala conclude così il suo video con la parola del giorno: "Questo è quello che va fatto e quindi oggi va indicata una direzione per il futuro del Paese".