Milano, famiglia in auto con 34 cani: denunciati madre e due figli, in salvo gli animali Singolare scoperta di alcuni cittadini per strada a Milano: hanno visto alcuni cuccioli uscire da un’auto e hanno scoperto che nella vettura, una station wagon parcheggiata in via Goldoni, c’erano una trentina di cani, tutti denutriti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i veterinari dell’Ats, che hanno tratto in salvo gli animali. I proprietari dell’auto, madre e due figli tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati.

A cura di Francesco Loiacono

Alcuni dei cani salvati (Foto: Gianluca Comazzi)

Trentaquattro cani, per lo più denutriti e senza microchip, sono stati trovati all'interno di un'auto parcheggiata in via Goldoni a Milano. A segnalare la vettura sono stati alcuni cittadini, allertati proprio dagli stessi animali: alcuni cuccioli infatti, approfittando di una portiera aperta e spinti dalla naturale curiosità, sono usciti in strada e hanno attirato l'attenzione di qualche passante. Sul posto, in zona Porta Monforte, sono intervenuti gli agenti del Nucleo tutela animali della polizia locale e i veterinari dell'Agenzia per la tutela della salute (Ats), che si sono trovati di fronte una scena sconcertante.

L'auto era stata trasformata in un canile ambulante

L'auto, una Opel station wagon, era infatti stata trasformata in una sorta di canile ambulante in cui gli animali erano stati stipati in pessime condizioni. I cani sono risultati essere per lo più meticci di taglia medio-piccola: una ventina circa i cuccioli, tutti senza microchip, mentre solo sei cani più grandi sono risultati registrati. Gli animali, tutti denutriti, sono stati tratti in salvo e portati al canile sanitario. Sui gruppi social del quartiere è già partito il passaparola per chi volesse adottarli e prendersi cura di loro: nel caso si può contattare il numero del comune 02.0208 e chiedere dei cani ritrovati in via Goldoni.

Denunciati i proprietari della vettura: una donna e i suoi due figli

L'auto è risultata appartenere a una famiglia di senza fissa dimora proveniente da Campobasso: i tre membri della famiglia, la mamma e i due figli, sono stati segnalati dalla polizia locale all'autorità giudiziaria.