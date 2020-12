in foto: L’ex palazzo delle Poste in cui ha sede Starbucks

È stato acquistata l'ex sede di Poste Italiane in piazza Cordusio 3 a Milano. Un gruppo di investitori della divisione private banking Mediobanca lo ha comprato per 246,7 milioni. Il palazzo, sede della catena di caffè americano Starbucks, passerà adesso al Fondo di Investimento Alternativo immobiliare Milan Trophy Re Fund 3.

La gara di cessione dell'ex sede di Poste si era conclusa il 23 ottobre

La cessione dell'immobile è avvenuta durante un "beauty contest" e cioè una gara per l'assegnazione o concessione di un bene o servizio ad aziende con particolari requisiti. In quest'occasione erano presenti i principali operatori del mercato nazionale e internazionale. La gara si è conclusa il 23 ottobre, giorno in cui Kryalos Sgr – proprietario del palazzo – aveva concesso un periodo di esclusiva a Mediobanca. E ieri, martedì 29 dicembre, il gruppo di investitori ha firmato le carte concludendo così l'acquisto: "Aver portato a termine un’operazione così prestigiosa – spiega in una nota stampa Dino Gioseffi, Coverage Larg Corp & Head of Real Estate di Mediobanca – in un anno come il 2020 caratterizzato dalla pandemia, conferma la nostra capacità esclusiva nell’identificare immobili iconici con locatari solidi e di qualità".

L'iconico Palazzo di piazzale Cordusio

Il palazzo, costruito nel 1901, era in origine la sede della Borsa. Dal 1998 al 2001 è stato il quartiere generale di Poste Italiane. Tra il 2015 e il 2018, grazie a un investimento di circa 23 milioni, era stato ristrutturato completamente. Nel 2018 diventa il primo punto vendita in Italia di Starbucks. Oltre alla nota catena, gli spazi sono occupati dagli uffici di Jp Morgan, Natwest e dalla stessa Kryalos Sgr.