Milano è la città italiana con più denunce: primo posto per quelle sui furti La città di Milano è al primo posto per numero di denunce: a rivelarlo è la classifica del Sole 24 Ore che nella giornata di oggi, lunedì 25 ottobre, ha pubblicato l’indice di criminalità nelle province italiane. La città si classifica al primo posto per numero di denunce relative a furti (72.443), furti con destrezza (13.940) e furti su auto in sosta (10.199). Mantova e Brescia si classificano al primo e secondo posto per le denunce relative ai delitti informatici mentre Pavia al primo posto per quelle relative al riciclaggio e impiego di denaro.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

La città di Milano è al primo posto per numero di denunce: a rivelarlo è la classifica del Sole 24 Ore che nella giornata di oggi, lunedì 25 ottobre, ha pubblicato l'indice di criminalità nelle province italiane. Il capoluogo meneghino ha registrato 4.866, 3 denunce ogni centomila abitanti. Al secondo posto c'è la città di Bologna (4.636,6 denunce) e subito dopo Rimini con 4.603,4 denunce. All'ultimo posto invece troviamo la città di Oristano che è così considerata la più sicura.

Oltre 72mila denunce per furto

Il rapporto è stato realizzato per analizzare le criticità legate alla sicurezza nelle aree metropolitane. A Milano le denunce registrate relative ai reati commessi nel 2020 sono state in totale 159.613. La città si classifica al primo posto per numero di denunce relative a furti (72.443), furti con destrezza (13.940) e furti su auto in sosta (10.199). Al secondo posto per denunce di furti in esercizi commerciali (5749). Terzo posto per numero di denunce di furti con strappo (1526), rapine (2568) e rapine in esercizi commerciali (312). Quarto posto invece per danneggiamenti (23.712) e rapine in pubblica via (1623).

Le altre città lombarde

Presenti nella classifica anche altri capoluoghi lombardi. Mantova e Brescia si classificano al primo e secondo posto per le denunce relative ai delitti informatici: nel primo caso si tratta di 480 denunce, nel secondo invece di 1.349. Per Mantova però, che ha una superficie più piccola, si tratta di 116,8 denunce ogni centomila abitanti. Per Brescia invece di 106,4 denunce ogni 100mila. Sempre Mantova si classifica al secondo posto per le rapine negli uffici postali (4). Pavia invece è il primo capoluogo per numero di denunce relative al riciclaggio e impiego di denaro (77).